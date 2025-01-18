Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025

JAKARTA – Misi tiga poin pekan ini akan berlangsung antara Real Madrid dan Las Palmas di Santiago Bernabeu pada akhir pekan ini, Minggu 19 Januari 2025. Duel menarik antara Real Madrid yang ingin memperkokoh posisinya di puncak klasemen dan Las Palmas yang siap bertarung demi naik ke posisi aman dijadwalkan kick off pada 22.10 WIB. Saksikan di Vision+ dengan klik link di sini.

Pertemuan dua tim dengan ambisi besar musim ini. Real Madrid, yang merupakan salah satu raksasa Spanyol berhasil menempati posisi kedua dengan raihan 43 poin, sedangkan Las Palmas yang berada di posisi 14 dengan raihan 22 poin bertekad memberikan perlawanan sengit dan optimis meraih hasil positif.

Pertandingan ini akan berlangsung ketat dan bertabur bintang yang siap membawa tim mereka meraih kemenangan! Jangan lewatkan laga menarik ini, simak jadwal Real Madrid vs Las Palmas berikut:

Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Las Palmas di Vision+

Tanggal: Minggu, 19 Januari 2025

Kick-off: 22:10 WIB

Venue: Santiago Bernabeu, Madrid

Channel: beIN Sports 3 Vision+

Untuk kamu para penggemar sepakbola, dukung tim kesayanganmu dengan streaming di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!