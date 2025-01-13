Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Formasi yang Akan Digunakan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:54 WIB
Ini Formasi yang Akan Digunakan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
Patrick Kluivert bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
INI formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI.

Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

1. Formasi yang Akan Digunakan Patrick Kluivert

Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang.

Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan.

"Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu tiga bek, empat bek, atau lima bek,” ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

“Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola, karena saya suka menguasai bola, sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola?" lanjutnya.

"Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. saya familier dengan sistem tersebut," ucap Patrick Kluivert.

"Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain," lanjutnya.

 

