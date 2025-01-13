Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Jairo Riedewald, Pemain Keturunan yang Dibujuk Patrick Kluivert untuk Bela Timnas Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:26 WIB
Harga Pasaran Jairo Riedewald, Pemain Keturunan yang Dibujuk Patrick Kluivert untuk Bela Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/royal_antwerp_fc_)
HARGA pasaran Jairo Riedewald sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa menarik untuk dibahas. PSSI diberitakan telah mendekati Jairo Riedewald untuk segera melakukan proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia.

Kehadiran Patrick Kluivert diyakini menjadi salah satu alasan mantan pemain Crystal Palace itu akhirnya mau bergabung ke Timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu bahkan diprediksi bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain, pada Maret 2025 mendatang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (13/1/2025), Okezone telah merangkum harga pasaran Jairo Riedewald, sebagai berikut.

1. Harga Pasaran Jairo Riedewald

Jairo Riedewald. instagram
Jairo Riedewald. instagram

Wacana naturalisasi Jairo Riedewald sebelumnya telah dibocorkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Orang nomor satu di sepak bola di Indonesia itu kala itu mengungkap bahwa PSSI tengah melakukan pendekatan dengan gelandang berusia 28 tahun tersebut.

Pemain kelahiran 9 September 1996 di Haarlem, Belanda ini termasuk pemain keturunan grade A yang didamba-dambakan penggemar Timnas Indonesia. Sebab, pemain sarat pengalaman itu masih eligible bela Garuda, meski tercatat pernah tiga kali bermain untuk Timnas Belanda senior pada 2015. Nilai pasarnya saat ini mencapai Rp38,24 miliar.

Berdasarkan regulasi FIFA, Jairo Riedewald bisa bermain untuk Timnas Indonesia karena kala itu dia itu main untuk Belanda bukan pada laga internasional Level A, seperti putaran final Piala Eropa dan Piala Dunia.

 

