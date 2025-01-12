Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sudah Bujuk Jairo Riedewald, Patrick Kluivert: Dia Segera Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |22:52 WIB
Sudah Bujuk Jairo Riedewald, Patrick Kluivert: Dia Segera Bela Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/royal_antwerp_fc_)
A
A
A

JAKARTA - Patrick Kluivert ternyata sudah bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pekerjaan yang dimaksud adalah meyakinkan pemain keturunan untuk perkuat Timnas Indonesia dan salah satu yang sudah dibujuk oleh Kluivert adalah Jairo Riedewald.

Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu (12/1/2025) sore WIB. Juru taktik asal Belanda itu diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun.

1. Kluivert Ngaku Sudah Diskusi dengan Sejumlah Pemain Keturunan

Ditunjuknya Kluivert diharapkan dapat menggaet banyak pemain-pemain keturunan untuk bisa merapat ke Timnas Indonesia. Ketika disinggung soal pemain keturunan baru yang akan dibidik, dia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain.

“Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, pak Erick. Tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi,” kata Kluivert dalam konferensi pers, Minggu (12/1/2025).

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Salah Satunya Jairo Riedewald

Kendati begitu, Kluivert membocorkan satu nama yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Pemain itu adalah Riedewald yang kini sedang berkarier di klub divisi satu Belgia, Royal Antwerp.

“Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald,” ungkapnya.

 

