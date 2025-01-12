5 Pemain Calon Andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong

ADA 5 pemain calon andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yang menarik untuk dibahas. Sebab sampai saat ini banyak fans pencinta sepakbola Tanah Air penasaran, formasi dan susunan pemain seperti apa yang akan dimainkan Kluivert saat menangani Timnas Indonesia.

Bila melihat dari kekuatan Timnas Indonesia saat ini, setidaknya ada lima pemain yang pasti masuk dalam skema permainan pelatih asal Belanda tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Calon Andalan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia:

5. Maarten Paes

Maarten Paes sudah berlatih bersama Timnas Indonesia di Bahrain PSSI.jpg

Paes dipastikan akan menjadi kiper utama Kluivert nanti. Dari segi pengalaman, Paes jelas unggul jauh dari kiper-kiper Timnas Indonesia saat ini, seperti Ernando Ari atau Nadeo Argawinata.

Akhir-akhir ini Paes selalu menjadi pilihan utama Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Jadi, Kluivert tentu akan tetap mempercayakan posisi di bawah mistar gawang kepada kiper FC Dallas tersebut.

4. Jay Idzes

Jay Idzes pemanasan jelang laga Venezia (Foto: Instagram/@jayidzes)

Bicara soal pengalaman, Jay Idzes adalah salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Secara pengalaman bermain Jay Idzes sangat mumpuni, apalagi kini ia bermain di Liga Italia bersama Venezia FC.

Jika Kluivert akan memainkan formasti tiga bek tengah, maka Jay Idzes bisa mengisi salah satu posisinya. Terlebih jiwa kepemimpinan Jay yang sangat apik membuat pun kini dipercaya sebagai kapten skuad Garuda.