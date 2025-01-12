5 Fakta Patrick Kluivert yang Diperkenalkan sebagai Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Nomor 1 Siap Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026

ADA sejumlah fakta menarik dari Patrick Kluivert yang baru saja diperkenalkan sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah terkait rencana jangka pendek, di mana Kluvert berjanji akan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert baru saja diperkenalkan PSSI kepada pencinta sepakbola Tanah Air secara langsung di Jakarta, pada hari ini, Minggu (12/1/2025) sore WIB. Dalam momen itu, ada sejumlah fakta menarik yang patut diketahui. Penasaran apa saja?

Berikut 5 Fakta Patrick Kluivert yang Diperkenalkan sebagai Pelatih Anyar Timnas Indonesia:

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

5. Senang Bisa Latih Timnas Indonesia

"Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan ini (latih Timnas Indonesia)," kata Kluivert dalam konferensi pers.

"Saya akan memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Seluruh pemain berada di jalur yang sama," sambungnya.

4. Tunjuk Alex Pastoor dan Denny Landzaat sebagai Asisten Pelatih

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

Kluivert dipastikan tidak sendirian dalam melatih Timnas Indonesia. Ia juga akan dibantu dua asisten pelatih dari Belanda yang dibawanya, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

Dalam momen pengenalannya kepada pencinta sepakbola Tanah Air, baru Landzaat yang hadir. Sementara Alex Pastoor akan segera menyusul ke Indonesia.