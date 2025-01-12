Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Strategi, Ini Gaya Bermain yang Diterapkan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |20:07 WIB
Bicara Strategi, Ini Gaya Bermain yang Diterapkan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara garis besar sudah tahu gaya bermain apa yang akan diterapkannya di skuad Garuda. Juru taktik asal Belanda itu tepatnya ingin menerapkan permainan menyerang agar Timnas Indonesia bisa memetik kemenangan.

Kluivert diperkenalkan secara resmi kepada publik sebagai pengganti Shin Tae-yong pada kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Acara perkenalan itu dilakukan dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Minggu (12/1/2025) sore WIB.

1. Timnas Indonesia Bakal Main Menyerang

Pelatih berusia 48 tahun itu cenderung memiliki gaya permainan menyerang dalam membesut klub yang pernah ditangani. Lalu, apakah Kluivert akan membawa filosofi permainannya itu ke Timnas Indonesia?

Kluivert tak menampik kalau dirinya memang senang bermain dengan gaya menyerang serta menguasai bola dengan formasi 4-3-3. Tapi kembali lagi, dia ingin melihat dulu apakah para pemain Timnas Indonesia nyaman jika bermain dengan gaya seperti itu.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Saya suka bermain sepak bola yang menyerang, saya suka kalau tim kami punya football possession yang bagus,” kata Kluivert dalam konferensi pers, Minggu (12/1/2025).

“Saya suka bermain 4-3-3, pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal, tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman. Jadi terlebih dahulu saya ingin lihat para pemain cocok di mana, baru kita implementasikan,” sambungnya.

 

