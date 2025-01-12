Malam Ini, Patrick Kluivert Bakal Jumpa 5 Pemain Timnas Indonesia

JAKARTA - Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert bakal menemui lima pemain skuad Garuda yang tengah berjuang di Liga 1 2024-2025. Pertemuan itu digelar untuk mengenal lebih jauh siapa saja pemain yang akan dilatihnya usai dirinya resmi diperkenalkan PSSI.

Kluivert diperkenalkan secara resmi ke publik dalam acara konferensi pers yang berlangsung di Hotel Mulia, Minggu (12/1/2025) sore WIB. Turut diperkenalkan juga sosok yang akan menjadi asistennya, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Hanya saja, Pastoor terpantau tidak hadir dalam acara perkenalan tersebut.

1. Ingin Mengenal Lebih Dekat Pemain Timnas Indonesia

Kluivert pun langsung melakukan pertemuan dengan lima pemain Timnas Indonesia pada malam hari ini. Itu semua agar dia mengenal lebih dekat dengan para pemainnya.

“Sore ini kita sudah janjian makan malam bersama 5 pemain lokal untuk lebih mengenal mereka,” kata Kluivert dalam konferensi pers, Minggu (12/1/2025).

Patrick Kluivert (tengah) saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia Aldi Chandra Okezone

“Lalu dalam beberapa bulan ke depan saya akan kembali ke Indonesia lagi untuk melihat bagaimana grassroot di Indonesia,” sambungnya.

Kluivert tidak mengungkap siapa sosok pemain lokal Timnas Indonesia yang akan ditemuinya malam ini. Namun jika menilik klub yang berada atau dekat Jakarta, pemain-pemain itu adalah Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Muhammad Ferarri, Egy Maulana Vikri, serta Ricky Kambuaya.