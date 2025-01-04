Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Los Blancos Menang Comeback 2-1 dengan 10 Pemain!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |05:49 WIB
Hasil Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: <i>Los Blancos</i> Menang <i>Comeback</i> 2-1 dengan 10 Pemain!
Real Madrid menang comeback 2-1 atas Valencia dengan 10 pemain di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)
A
A
A

VALENCIA – Hasil Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Mestalla, Valencia, Sabtu (4/1/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Los Blancos.

Los Che unggul duluan lewat Hugo Duro (27’). Namun, Madrid mampu bangkit dan menang 2-1 berkat gol Luka Modric (85’) dan Jude Bellingham (90+5’).

Hugo Duro membuka skor di laga Valencia vs Real Madrid 1-0 (Foto: La Liga)

Pertandingan La Liga dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Pertandingan

Ini merupakan laga tunda yang seharusnya digelar pertengahan November 2024. Namun, duel itu dipindah jadwalnya akibat bencana alam yang menimpa wilayah Valencia.

Kendati bertindak sebagai tim tamu, Madrid tampil dominan dengan 63% penguasaan bola sepanjang 90 menit. Mereka melepaskan 17 percobaan dengan lima tepat sasaran.

Baru lima menit, Federico Valverde mengancam dengan tembakan dari dalam kotak penalti yang masih bisa diselamatkan kiper Stole Dimitrievski. Valencia balik mendapat dua peluang beruntun di menit ketujuh dan delapan yang bisa dimentahkan Thibaut Courtois.

Tuan rumah tampak lebih mendominasi di 20 menit awal. Mereka mendapat serangkaian peluang tetapi belum berbuah gol. Upaya itu baru menuai hasilnya di menit ke-27 ketika Hugo Duro mencocor masuk bola ke gawang Madrid.

Gol itu malah memantik semangat juang anak asuh Carlo Ancelotti. Sejumlah peluang didapat tetapi yang tepat sasaran baru upaya Vinicius Jr di menit ke-43 yang diselamatkan Dimitrievski. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Madrid lebih hidup. Mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-52 usai Cesar Tarrega melanggar Kylian Mbappe. Sayangnya, eksekusi penalti Bellingham mengenai tiang gawang!

