HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Ajukan Permohonan Lisensi Baru demi Daftarkan Dani Olmo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |15:01 WIB
Barcelona Ajukan Permohonan Lisensi Baru demi Daftarkan Dani Olmo
Barcelona mengajukan lisensi baru untuk mendaftarkan Dani Olmo (Foto: Instagram/@daniolmo)
BARCELONA mengajukan permohonan lisensi baru kepada RFEF demi dapat mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor pada tengah musim Liga Spanyol 2024-2025. Sebab, Blaugrana masih belum bisa memenuhi syarat finansial yang ditetapkan La Liga.

Pertandingan Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Dani Olmo

1. Didaftarkan Setengah Musim

Olmo dan Victor didatangkan Barcelona pada musim panas 2024. Namun, keduanya hanya bisa didaftarkan selama setengah musim saja. Sebab, klub tak lolos syarat batas belanja yang ditetapkan.

Operator Liga Spanyol itu menilai Barcelona belum memberikan alternatif apa pun yang sesuai dengan peraturan kontrol ekonomi yang ditetapkan La Liga. Alhasil, Olmo dan Victor terancam dicoret dari skuad per 1 Januari 2025.

2. Ajukan Lisensi Baru

Barcelona tidak kehabisan akal. Mereka mencari cara supaya bisa mendaftarkan Olmo dan Victor. Los Cules memilih mengajukan lisensi baru kepada PSSI-nya Spanyol atau RFEF pada Rabu (1/1/2025).

“Barcelona mengonfirmasi sudah mengajukan lisensi baru untuk Dani Olmo dan Pau Victor kepada RFEF,” bunyi pengumuman di situs resmi Barcelona.

