3 Pemain yang Berpotensi Didatangkan Barcelona pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Bintang Bayern Munich!

Jonathan David termasuk tiga pemain yang bisa didatangkan Barcelona pada musim panas 2025 (Foto: Instagram/@losclive)

BERIKUT tiga pemain yang berpotensi didatangkan Barcelona pada musim panas 2025. Dua di antaranya merupakan bintang Bayern Munich.

Ketiga pemain tersebut diyakini dapat memperkuat Barcelona tanpa melemahkan otot finansial klub. Lantas, siapa saja pemain-pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain yang Berpotensi Didatangkan Barcelona pada Musim Panas 2025

3. Jonathan David





Penyerang LOSC Lille ini akan habis kontrak pada Juni 2025. Alhasil, Barcelona bisa mendatangkan David dengan gratis seperti beberapa musim belakangan.

Statistik pemain asal Kanada ini cukup mentereng dengan 11 gol dari 15 laga di Liga Prancis 2024-2025. David dianggap sebagai penyerang potensial untuk menyaingi atau menggantikan Robert Lewandowski.

2. Leroy Sane





Bukan rahasia lagi pelatih Hansi Flick ngebet mendatangkan pemain asal Jerman ini. Apalagi, ia sudah cukup mengenal karakter Sane saat menangani Bayern pada 2019-2021.

Kebetulan, kontrak eks Schalke 04 ini akan habis pada musim panas 2025. Barcelona bisa mendatangkannya secara gratis.