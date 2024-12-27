Kisah Nico Williams, Wonderkid Spanyol yang Diincar Barcelona tapi Justru Punya Impian Gabung Real Madrid

KISAH Nico Williams akan diulas dalam artikel ini. Wonderkid Spanyol itu diincar oleh Barcelona, namun justru punya impian gabung ke Real Madrid.

Bursa transfer musim dingin resmi dibuka sejak lebih dari sepekan lalu. Sejumlah nama sudah dikaitkan akan hengkang ke tim lain. Beberapa nama lainnya masih menjadi perebutan bag tim-tim besar yang ingin merekrutnya.

Salah satunya adalah Nico Williams. Penyerang 22 tahun itu menjadi salah satu talenta yang paling menggiurkan untuk diburu Sejumlah klub besar Eropa bahkan telah menunjukkan minatnya seperti Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham Hotspur, hingga tak lupa Barcelona.

Secara pergerakan, PSG menjadi tim yang paling siap memboyong Nico Williams. Klub kaya raya asal Prancis itu bahkan telah menyiapkan uang hingga 6 juta euro untuk menebus klausul sang pemain dari Atletic Bilbao.

Namun di antara semua klub, Barcelona adalah tim yang paling ngebet menggaet bintang muda Spanyol itu. Blaugrana ingin kembali menduetkan Nico Williams dan Lamine Yamal di lini depan seperti saat mereka bekerja sama di Timnas Spanyol pada Euro 2024.

Bukan hanya tim, para suporter Barcelona juga menginginkan hal tersebut. Bahkan sampai sempat adanya open donasi untuk bisa memboyong Nico Williams ke Camp Nou.

Meski begitu, Nico Williams tampaknya tidak begitu berminat untuk pergi ke Barcelona ataupun tim lain. Sebab menurut seorang jurnalis Spanyol, Eduardo Inda, sang pemain justru sangat ingin bergabung ke Real Madrid.