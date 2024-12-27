Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Nico Williams, Wonderkid Spanyol yang Diincar Barcelona tapi Justru Punya Impian Gabung Real Madrid

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:31 WIB
Kisah Nico Williams, Wonderkid Spanyol yang Diincar Barcelona tapi Justru Punya Impian Gabung Real Madrid
Lamine Yamal dan Nico Williams kala membela Timnas Spanyol. (Foto: UEFA)
A
A
A

KISAH Nico Williams akan diulas dalam artikel ini. Wonderkid Spanyol itu diincar oleh Barcelona, namun justru punya impian gabung ke Real Madrid.

Bursa transfer musim dingin resmi dibuka sejak lebih dari sepekan lalu. Sejumlah nama sudah dikaitkan akan hengkang ke tim lain. Beberapa nama lainnya masih menjadi perebutan bag tim-tim besar yang ingin merekrutnya.

Nico Williams

Salah satunya adalah Nico Williams. Penyerang 22 tahun itu menjadi salah satu talenta yang paling menggiurkan untuk diburu Sejumlah klub besar Eropa bahkan telah menunjukkan minatnya seperti Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham Hotspur, hingga tak lupa Barcelona.

Secara pergerakan, PSG menjadi tim yang paling siap memboyong Nico Williams. Klub kaya raya asal Prancis itu bahkan telah menyiapkan uang hingga 6 juta euro untuk menebus klausul sang pemain dari Atletic Bilbao.

Namun di antara semua klub, Barcelona adalah tim yang paling ngebet menggaet bintang muda Spanyol itu. Blaugrana ingin kembali menduetkan Nico Williams dan Lamine Yamal di lini depan seperti saat mereka bekerja sama di Timnas Spanyol pada Euro 2024.

Bukan hanya tim, para suporter Barcelona juga menginginkan hal tersebut. Bahkan sampai sempat adanya open donasi untuk bisa memboyong Nico Williams ke Camp Nou.

Meski begitu, Nico Williams tampaknya tidak begitu berminat untuk pergi ke Barcelona ataupun tim lain. Sebab menurut seorang jurnalis Spanyol, Eduardo Inda, sang pemain justru sangat ingin bergabung ke Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662095/hasil-lengkap-liga-inggris-pekan-ke19-liverpool-gagal-menang-lawan-leeds-united-nab.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan ke-19: Liverpool Gagal Menang Lawan Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/30/john_terry.jpg
John Terry Banjir Telepon Usai Enzo Maresca Didepak Chelsea, Diminta Jadi Pengganti?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement