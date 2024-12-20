Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Getafe vs Mallorca di LaLiga 2024-2025, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:16 WIB
Link Live Streaming Getafe vs Mallorca di LaLiga 2024-2025, Klik di Sini!
Saksikan laga Getafe vs Mallorca di La Liga 2024-2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

GETAFE Getafe akan menjamu Mallorca di Coliseum Alfonso Pérez pada Sabtu (21/12/2024) sore dalam lanjutan kompetisi LaLiga 2024-2025. Link live Streaming pertandingan Getafe vs Mallorca di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Getafe tengah berjuang keras untuk keluar dari ancaman degradasi yang menghantui mereka. Saat ini, Getafe berada di posisi ke-16 klasemen sementara dengan raihan 16 poin. Berbanding jauh dengan Mallorca yang berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 27 poin.

Saat ini, Mallorca sedang berusaha mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen dan mengamankan hasil positif dalam persaingan yang semakin ketat. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim untuk meraih tiga poin yang sangat mereka butuhkan, baik untuk menghindari zona merah maupun untuk menjaga posisi di papan atas.

Akankah Getafe mampu memanfaatkan dukungan kandang untuk keluar dari tekanan zona degradasi, atau justru Mallorca yang akan memperkuat posisinya di papan atas dengan mencuri poin di Coliseum Alfonso Pérez?

Barcelona vs Getafe

Jadwal Nonton Getafe vs Mallorca:

● Tanggal: Sabtu, 21 Desember 2024

● Waktu: 19:55 WIB

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

Halaman:
1 2
      
