HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Lamine Yamal, Bocah Ajaib Barcelona Ini Resmi Jadi Gen Z Tersubur di Liga Top Eropa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |12:56 WIB
Kisah Lamine Yamal, Bocah Ajaib Barcelona Ini Resmi Jadi Gen Z Tersubur di Liga Top Eropa
Pemain Barcelona, Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

KISAH Lamine Yamal menarik untuk diulas. Sebab, bocah ajaib Barcelona ini kini resmi menjadi gen Z tersubur di Liga Top Eropa. Hal ini ia ukir setelah membantu Blaugrana mencuri poin di markas Real Betis.

Bertanding di Estadio Benito Villamarin, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB, Lamine Yamal kembali menjadi pemain yang diandalkan pelatih Hansi Flick sebagai starter mengisi pos sayap kanan.

Pada laga pekan ke-16 La Liga Spanyol itu, Yamal sukses mempersembahkan sebuah assist untuk gol Ferran Torres yang membawa Barcelona unggul 2-1. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata gagal untuk diraih.

Sebab, Real Betis sukses menyamakan skor di masa injury time melalui aksi Assane Diablo. Pertandingan ini pun harus berakhir imbang dengan skor 2-2.

Lamine Yamal

Namun meski gagal membawa Barcelona meraih kemenangan, Lamine Yamal tetap mencatatkan sebuah rekor yang gemilang. Sebab, dengan assist yang ia ciptakan di laga itu, pemain berusia 17 tahun itu tercatat telah mengemas 10 assist dalam 9 penampilannya musim ini di semua kompetisi.

Menurut data dari Optajose, Lamine Yamal tercatat menjadi pemain kelahiran setelah 2005 pertama di liga top Eropa yang mengemas dua digit assist dalam satu musim.

Yamal sendiri merupakan pemain yang lahir pada 2007 yang masih termasuk seorang generasi Z alias Gen Z. Dengan catatan ini, maka bukan berlebihan menyebut sang winger asal Spanyol itu sebagai Gen Z tersubur di Liga top Eropa.

Halaman:
1 2
      
