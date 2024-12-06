Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Respons Dingin Cristiano Ronaldo Usai Disebut Egois oleh Mantan Rekannya di Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |12:49 WIB
Respons Dingin Cristiano Ronaldo Usai Disebut Egois oleh Mantan Rekannya di Real Madrid
Cristiano Ronaldo saat masih di Real Madrid. (Foto: UEFA)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristano Ronaldo baru-baru ini merespons pernyataan menusuk dari mantan rekan setimnya di Real Madrid, Rafael van der Vaart. Ronaldo tepatnya seperti tak mengenal Van de Vaart meski keduanya pernah berjuang bersama di tim berjuluk Los Blancos tersebut.

Permusuhan Ronaldo dan Van der Vaart bermula dari ucapan pria berpaspor Belanda itu kepada media. Dalam satu momen, Van der Vaart ditanyai bagaimana kesannya selama bermain dengan Ronaldo di Madrid pada musim 2009-2010.

Lantas, di momen itulah Van der Vaart menyebut Ronaldo sebagai sosok yang egois. Ia merasa Ronaldo tidak senang jika Madrid menang tetapi dirinya tidak mencetak gol.

Lalu Van der Vaart menyebut Ronaldo justru senang ketika berhasil cetak gol tetapi Madrid menelan kekalahan. Jadi, karena menilai Ronaldo terlalu memikirkan diri sendiri itulah Van der Vaart berani menyimpulkan CR7 adalah sosok yang egois.

Cristiano Ronaldo vs Van der Vaart

“Cristiano Ronaldo sangat egois di Real Madrid. Jika kami menang 6-0 dan dia tidak mencetak gol, dia tidak senang. Namun, jika kami kalah dan dia mencetak dua gol, dia baik-baik saja,” ungkap Van der Vaart, melansir dari Talksports, Jumat (6/12/2024).

“Apakah dia bermain hanya untuk dirinya sendiri? Tidak, dia hanya ingin selalu mencetak gol,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
