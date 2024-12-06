Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Dunia Klub 2025: Manchester City Segrup dengan Juventus, Real Madrid Ketemu Al Hilal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |05:45 WIB
Hasil Drawing Piala Dunia Klub 2025: Manchester City Segrup dengan Juventus, Real Madrid Ketemu Al Hilal
32 tim bakal perebutkan trofi Piala Dunia Klub 2025. (Foto: FIFA)
A
A
A

HASIL drawing Piala Dunia Klub 2025 telah diumumkan pada Jumat (6/12/2024) dini hari WIB. Dari hasil pengundian itu, tercipta grup-grup menarik, seperti di Grup G ada Manchester City yang berjumpa Juventus, hingga Real Madrid yang segrup dengan Al Hilal dan RB Salzburg.

Pengundian dilakukan di Miami, Amerika Serikat karena negara tersebut menjadi lokasi Piala Dunia Klub 2025 yang berlangsung pada 15 Juni sampai 13 Juli 2025. Piala Dunia Klub edisi ke-21 itu menjadi sangat spesial karena untuk pertama kalinya turnamen tersebut diikuti 32 tim dari enam konfederasi.

Sebelumnya, Piala Dunia Klub hanya diikuti tujuh tim, masing-masing satu perwakilan dari enam konfederasi dan satu lagi tim tuan rumah. Karena itulah Piala Dunia Klub 2025 menjadi sangat spesial karena untuk pertama kalinya diramaikan oleh banyak tim.

Dari hasil undian itu, banyak grup-grup menarik tercipta. Seperti di Grup G ada Man City, Wydad, Al Ain, hingga Juventus.

Piala Dunia Klub 2025

Man City merupakan sang juara bertahan pada edisi Piala Dunia Klub sebelumnya. Tepatnya pada Piala Dunia Klub 2023, Man City juara usai mengalahkan klub Brasil, Fluminense 4-0 di partai final

Tentunya di edisi kali ini Man City tidak akan mudah melaju ke final seperti di Piala Dunia Klub 2025. Lawan-lawannya di grup saja ada Juventus, lalu Wydad AC dari Maroko, dan Al Ain dari Uni Emirat Arab (UEA).

Halaman:
1 2
      
