Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Dibolehkan Klubnya Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Gelandang Andalan Shin Tae-yong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:06 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Dibolehkan Klubnya Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Gelandang Andalan Shin Tae-yong
Dua pemain Timnas Indonesia terpaksa absen dari AMEC 2024 karena tak dapat izin dari klub. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia ini tak dibolehkan klubnya main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak ayal, hal ini tentu akan menurunkan sedikit kekuatan dari pasukan Garuda asuhan Shin Tae-yong tersebut.

Seperti diketahui, gelaran Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.

Adapun, Shin Tae-yong selaku pelatih telah memilih sejumlah pemain yang akan dimainkan selama turnamen terbesar Asia Tenggara ini berlangsung. Pemain-pemain tersebut merupakan gabungan dari pemain muda berusia U-22 dan juga beberapa pemain senior.

Sayangnya, pada turnamen ini skuad garuda harus sedikit berkurang amunisinya karena beberapa pemain tidak mendapatkan izin dari klubnya. Secara, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukan masuk kalender FIFA sehingga klub tidak wajib melepasnya.

Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia yang tak dibolehkan klubnya main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? berikut daftarnya.

2. Justin Hubner

Justin Hubner

Justin Hubner masuk menjadi pemain abroad yang diproyeksikan untuk ikut bermain di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sayangnya, turnamen tersebut tak masuk kalender FIFA membuat preman Timnas Indonesia tidak dapat bergabung ke skuad.

Dirinya saat ini jaga tengah dalam upaya mendapatkan banyak menit bermain dari klubnya. Secara, sejak kembali dari Cerezo Osaka, Justin Hubner mulai tersisihkan dari starter di skuad Wolves U-21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654713/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-kedua-indonesia-disalip-vietnam-ghx.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Kedua: Indonesia Disalip VietnamÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Dhinda Tersingkir, Jafar/Felisha ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement