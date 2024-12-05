2 Pemain Timnas Indonesia Ini Tak Dibolehkan Klubnya Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Gelandang Andalan Shin Tae-yong

Dua pemain Timnas Indonesia terpaksa absen dari AMEC 2024 karena tak dapat izin dari klub. (Foto: PSSI)

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia ini tak dibolehkan klubnya main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak ayal, hal ini tentu akan menurunkan sedikit kekuatan dari pasukan Garuda asuhan Shin Tae-yong tersebut.

Seperti diketahui, gelaran Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.

Adapun, Shin Tae-yong selaku pelatih telah memilih sejumlah pemain yang akan dimainkan selama turnamen terbesar Asia Tenggara ini berlangsung. Pemain-pemain tersebut merupakan gabungan dari pemain muda berusia U-22 dan juga beberapa pemain senior.

Sayangnya, pada turnamen ini skuad garuda harus sedikit berkurang amunisinya karena beberapa pemain tidak mendapatkan izin dari klubnya. Secara, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukan masuk kalender FIFA sehingga klub tidak wajib melepasnya.

Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia yang tak dibolehkan klubnya main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? berikut daftarnya.

2. Justin Hubner





Justin Hubner masuk menjadi pemain abroad yang diproyeksikan untuk ikut bermain di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sayangnya, turnamen tersebut tak masuk kalender FIFA membuat preman Timnas Indonesia tidak dapat bergabung ke skuad.

Dirinya saat ini jaga tengah dalam upaya mendapatkan banyak menit bermain dari klubnya. Secara, sejak kembali dari Cerezo Osaka, Justin Hubner mulai tersisihkan dari starter di skuad Wolves U-21.