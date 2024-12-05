3 Negara dengan Pemain Naturalisasi Terbanyak di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Ada 8 Pemain!

DERETAN negara dengan pemain naturalisasi terbanyak di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 menarik untuk diulas. Sebab, mereka akan menjadi lawan-lawan Timnas Indonesia yang pada ajang ini akan bermain dengan didominasi peman lokal.

Bukan tanpa alasan, PSSI dan Shin Tae-yong sejatinya telah memanggil 3 pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, serta Rafael Struick. Sayangnya, hanya Rafael Struick yang mendapatkan izin klub karena alasan AMEC 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA.

Berbeda dengan Timnas Indonesia, sejumlah negara dipastikan akan diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Bahkan, ada negara yang sampai membawa 8 pemain naturalisasi untuk gelaran Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tahun ini.

Berikut 3 negara dengan pemain naturalisasi terbanyak di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

3. Vietnam





Vietnam menjadi salah satu tim dengan pemain naturalisasi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Diketahui, The Golden Star Warriors telah mendapatkan 2 pemain naturalisasi yang akan dibawa ke turnamen yang digelar pada 08 Desember 2024 hingga 05 Januari 2025.

Mereka adalah Viktor Le, pemain gelandang muda keturunan Rusia-Vietnam yang baru saja dinaturalisasi. Serta Rafaelson, penyerang asal Brasil yang berhasil di naturalisasi yang berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son.