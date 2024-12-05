Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Ledek Timnas Indonesia yang Tak Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, Malah Blunder!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |10:48 WIB
Masyarakat Malaysia Ledek Timnas Indonesia yang Tak Lolos Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, Malah Blunder!
Timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia 2027 via babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia di media sosial meledek Timnas Indonesia yang tak lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka kompak mengomentari salah satu unggahan yang membagikan pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027.

Dalam pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 ada Timnas Malaysia sehingga menjadi perhatian netizen Negeri Jiran. Timnas Malaysia berada di pot 2 bersama Filipina, Turkmenistan, Afghanistan, Hong Kong dan Yaman.

Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia yang tak lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. (Foto: TikTok/@arjunaireng_12)

(Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia yang tak lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027. (Foto: TikTok/@arjunaireng_12)

Timnas Malaysia gagal masuk pot 1 karena secara ranking FIFA kalah dari enam negara lain. Mereka ialah Thailand, Suriah, Lebanon, Tajikistan, Vietnam dan India.

“Sudah digendong Belanda pun, jiran (Indonesia) tidak masuk Piala Asia,” tulis akun Joe Neo.

“Saya mencari bendera Indonesia tidak ada. Indonesia bukan level Asia nih,” lanjut akun Ghost Razi.

“Jayalah Malaysia. Indonesia tidak lolos Piala Asia 2027,” kata akun Amrizah.

Namun, apa yang disampaikan beberapa akun di atas merupakan sebuah kesalahan. Benar, Timnas Indonesia tidak tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, tapi skuad Garuda sejatinya sudah lolos ke Piala Asia 2027.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
