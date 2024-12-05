Live di MNCTV Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions 2 League 2024-2025

JADWAL siaran langsung laga Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di MNCTV itu tepatnya akan berlangsung malam ini, Kamis (5/12/2024) di Stadion Stadion si Jalak Harupat, Bandung.

Jelang laga tersebut, pelatih Persib, Bojan Hodak ternyata sudah menyiapkan kejutan. Pasalnya Persib dipastikan tak diperkuat pemain andalannya, Henhen Herdiana karena alasan cedera.

Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan Henhen Herdiana tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera. Sehingga ia harus menyiapkan pemain lainnya untuk mengisi kekosongan posisi bek kanan.

“Henhen berlatih hari ini, tapi dia belakangan masuk ke dalam lapangan, melakukan latihan recovery dengan berlari di pinggir lapangan. Jadi kemungkinan dia tidak bermain besok,” kata Bojan Hodak di Stadikn si Jalak Harupat, dikutip Kamis (5/12/2024).

Namun, Bojan tidak mau menyebutkan sosok pemain yang akan mengganti posisi Henhen Herdiana sebagai bek kanan Persib Bandung. Menurutnya, itu adalah bagian dari kejutan.

“Untuk posisi bek kanan, mungkin ada kejutan, karena saya harus menemukan seseorang, mungkin saja pemain yang sebelumnya tidak bermain di posisi itu,” bebernya.