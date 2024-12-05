Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:05 WIB
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
Persib Bandung juru kunci klasemen Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Barly Isham/@persib.co.id)
KLASEMEN akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 sudah diketahui. Setelah masing-masing tim melakoni enam pertandingan, Persib Bandung harus rela duduk di posisi juru kunci dengan lima angka.

Status puncak ditempati Lion City Sailors FC dengan 10 angka. Menyusul di posisi dua ada Port FC yang juga mengemas 10 poin.

Lion City Sailors FC keluar sebagai juara Grup F. (Foto: Instagram/lioncitysailors.fc)

Lion City Sailors FC berhak menempati posisi puncak karena unggul selisih gol atas Port FC, yakni +4 berbanding -2. Berhubung menempati posisi satu dan dua, Lion City Sailors FC dan Port FC berhak lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

Lanjut ke posisi tiga ada Zhejiang FC yang mendulang sembilan angka. Karena hanya finis di posisi tiga, Zhejiang FC pun dipastikan gagal lolos ke fase gugur.

Bagaimana dengan hasil di matchday keenam Grup F AFC Champions League 2 2024-2025? Persib Bandung tumbang 3-4 dari Zhejiang FC dalam laga yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Gol-gol Zhejiang FC dicetak Franko Andrijasevic pada menit ke-15 dan 39, serta Jean Evrard Kouassi (22’ dan 58’). Sementara itu, dua gol lain Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicetak Beckham Putra pada menit 31, David da Silva (71’) dan Tyronne del Pino (90+5').

Di laga lain, Lion City Sailors FC menggila dengan menghajar Port FC 5-2. Sempat tertinggal 0-2, Port FC sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

