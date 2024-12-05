Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025: Maung Bandung Tertinggal 1-3

BANDUNG – Hasil babak pertama Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-3 untuk The Green Town.

Tiga gol Zhejiang FC dicetak oleh Franko Andrijasevic (15’, 39’) dan Jean Evrard Kouassi (22’). Sementara, satu-satunya gol Persib dihasilkan oleh Beckham Putra (31’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Zhejiang mendapat peluang lebih dulu di menit ke-4 lewat sontekan Franko Andrijasevic yang masih melambung tinggi. Sementara, Persib Bandung juga bermain agresif kendati serangan-serangannya belum ada yang terlalu mengancam.

Zhejiang sukses membuka keran golnya di menit ke-15 lewat tendangan Franko Andrijasevic. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- nyaris menyamakan kedudukan di menit 19 lewat sontekan Ciro Alves yang masih bisa ditepis Zhao Bo.

Persib Bandung harus kembali kecolongan di menit ke-22 lewat gol Jean Kouassi. Pangeran Biru sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-31 lewat gol yang dicetak Beckham Putra. Tim tuan rumah makin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Namun, Zhejiang mampu menambah keunggulannya lewat gol yang kembali dicetak Franko Andrijasevic di menit ke-39. Pada akhirnya, Persib Bandung harus tertinggal 1-3 di babak pertama.