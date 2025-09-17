Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |16:27 WIB
Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BOJAN Hodak beri bocoran line up Persib Bandung vs Lion City Sailors FC. Pasalnya gelaran AFC Champions League ACL Two 2025-2026 ini tidak menerapkan regulasi U-23 dan pemain asing.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan tidak adanya regulasi U-23 dan pemain asing akan memudahkannya dalam menentukan pemain. Dengan begitu, dia bisa memainkan pemain terbaiknya di laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

Thom Haye dan Eliano Reijnders gabung latihan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

“Ini menjadi lebih mudah karena tidak perlu terlalu menekan pemain muda. Ketika ada pemain muda yang bagus, maka dia pantas bermain. Namun jika tidak, maka tidak akan bermain,” ujar Bojan Hodak di Stadion GBLA, Rabu (17/9/2025).

“Jadi ini mudah karena tidak ada regulasi, ini kompetisi top level kedua di Asia, jadi siapapun bisa bermain. Kami bisa menurunkan sebelas pemain terbaik dari tim kami,” sambungnya.

1. Belum Bisa Pastikan Pastikan Mainkan Seluruh Pemain Asing

Meski demikian, pelatih terbaik di Liga Indonesia pada dua musim berturut-turut ini belum bisa memastikan untuk memainkan seluruh pemain asingnya di laga nanti. Sebab, beberapa di antaranya baru pulih dari cedera.

“Kami memiliki banyak pertandingan. Beberapa pemain sakit dan ada juga yang belum 100 persen bugar,” ujar Bojan Hodak.

“Beberapa pemain pada dasarnya harus bisa main di babak kedua, jadi kami harus melakukan rotasi. Karena di bulan ini dalam 24 hari kami harus bermain sebanyak 4-5 pertandingan. Jadi semuanya mempunyai kesempatan untuk bermain,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139436/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_lion_city_sailors_fc_vs_sharjah_fc_di_final_afc_champions_league_2_2024_2025-jq4g_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Lion City Sailors FC vs Sharjah FC di Final AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/51/3113141/hasil_sydney_fc_vs_bangkok_united-KijY_large.jpg
Hasil Sydney FC vs Bangkok United: Pratama Arhan Assist, sang Klub Jaga Peluang Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/261/3093499/bojan-hodak-ungkap-kondisi-mental-persib-bandung-usai-gagal-lolos-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-ibLrz2E3Ka.jpg
Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093220/pelatih-zhejiang-fc-bangga-betul-bisa-kalahkan-persib-bandung-meski-sama-sama-tersingkir-dari-acl-2-2024-2025-IXpRkNR2rf.jpg
Pelatih Zhejiang FC Bangga Betul Bisa Kalahkan Persib Bandung meski Sama-Sama Tersingkir dari ACL 2 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement