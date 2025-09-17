Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!

BOJAN Hodak beri bocoran line up Persib Bandung vs Lion City Sailors FC. Pasalnya gelaran AFC Champions League ACL Two 2025-2026 ini tidak menerapkan regulasi U-23 dan pemain asing.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan tidak adanya regulasi U-23 dan pemain asing akan memudahkannya dalam menentukan pemain. Dengan begitu, dia bisa memainkan pemain terbaiknya di laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

“Ini menjadi lebih mudah karena tidak perlu terlalu menekan pemain muda. Ketika ada pemain muda yang bagus, maka dia pantas bermain. Namun jika tidak, maka tidak akan bermain,” ujar Bojan Hodak di Stadion GBLA, Rabu (17/9/2025).

“Jadi ini mudah karena tidak ada regulasi, ini kompetisi top level kedua di Asia, jadi siapapun bisa bermain. Kami bisa menurunkan sebelas pemain terbaik dari tim kami,” sambungnya.

1. Belum Bisa Pastikan Pastikan Mainkan Seluruh Pemain Asing

Meski demikian, pelatih terbaik di Liga Indonesia pada dua musim berturut-turut ini belum bisa memastikan untuk memainkan seluruh pemain asingnya di laga nanti. Sebab, beberapa di antaranya baru pulih dari cedera.

“Kami memiliki banyak pertandingan. Beberapa pemain sakit dan ada juga yang belum 100 persen bugar,” ujar Bojan Hodak.

“Beberapa pemain pada dasarnya harus bisa main di babak kedua, jadi kami harus melakukan rotasi. Karena di bulan ini dalam 24 hari kami harus bermain sebanyak 4-5 pertandingan. Jadi semuanya mempunyai kesempatan untuk bermain,” lanjutnya.