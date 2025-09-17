Bobotoh Cantik Viona Clara Prediksi Persib Bandung Menang atas Lion City Sailors FC, Begini Katanya!

LAGA Persib Bandung di matchday pertama Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 18 September 2025 pukul 19.15 WIB. Lawan yang dihadapi Maung Bandung -julukan Persib Bandung- bukan tim sembarangan, yakni Lion City Sailors (Singapura) yang musim lalu menembus final turnamen kasta kedua antarklub Asia tersebut.

Salah satu Bobotoh geulis asal Tasikmalaya, Viona Clara, mengaku sudah tak sabar mendukung langsung Persib Bandung di stadion. Menurutnya, duel melawan Lion City Sailors FC akan menjadi ujian pertama yang berat bagi Persib Bandung.

Viona Clara prediksi Persib Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)



“Lawan Persib nanti itu tim yang kuat, karena mereka finalis musim lalu. Walaupun tidak banyak melakukan perubahan, justru kekuatan mereka bertambah dengan masuknya pemain-pemain berkualitas,” kata Viona saat ditemui Okezone, Rabu (17/9/2025).

1. Optimistis Persib Bandung Beri Perlawanan

Meski begitu, ia optimistis Persib Bandung memberikan perlawanan. Keyakinan Viona bertambah karena musim ini Persib Bandung juga diperkuat sejumlah pemain baru yang berpengalaman di level Asia maupun Eropa.



“Sekarang Persib juga sudah punya pemain yang kualitasnya tidak kalah, ada yang pernah main di Asia dan juga Eropa. Jadi, meski lawan berat, tetap yakin Persib Bandung. bisa meladeni permainan mereka,” ucapnya.



Viona tak menampik Maung Bandung masih dalam proses adaptasi. Menurutnya, kekompakan tim asuhan Bojan Hodak belum sepenuhnya terbentuk karena banyaknya pemain baru.



“Kalau bicara kekompakan, memang belum seratus persen. Tapi, saya lihat sudah mulai terbentuk, dan percaya di tangan Coach Bojan Hodak, chemistry antarpemain akan terus meningkat,” katanya.