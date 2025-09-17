Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bobotoh Cantik Viona Clara Prediksi Persib Bandung Menang atas Lion City Sailors FC, Begini Katanya!

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |14:15 WIB
Bobotoh Cantik Viona Clara Prediksi Persib Bandung Menang atas Lion City Sailors FC, Begini Katanya!
Bobotoh cantik Viona Clara prediksi Persib Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
A
A
A

LAGA Persib Bandung di matchday pertama Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 18 September 2025 pukul 19.15 WIB. Lawan yang dihadapi Maung Bandung -julukan Persib Bandung- bukan tim sembarangan, yakni Lion City Sailors (Singapura) yang musim lalu menembus final turnamen kasta kedua antarklub Asia tersebut.

Salah satu Bobotoh geulis asal Tasikmalaya, Viona Clara, mengaku sudah tak sabar mendukung langsung Persib Bandung di stadion. Menurutnya, duel melawan Lion City Sailors FC akan menjadi ujian pertama yang berat bagi Persib Bandung.

Viona Clara prediksi Persib Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Viona Clara prediksi Persib Bandung menang 1-0 atas Lion City Sailors FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)


“Lawan Persib nanti itu tim yang kuat, karena mereka finalis musim lalu. Walaupun tidak banyak melakukan perubahan, justru kekuatan mereka bertambah dengan masuknya pemain-pemain berkualitas,” kata Viona saat ditemui Okezone, Rabu (17/9/2025).

1. Optimistis Persib Bandung Beri Perlawanan

Meski begitu, ia optimistis Persib Bandung memberikan perlawanan. Keyakinan Viona bertambah karena musim ini Persib Bandung juga diperkuat sejumlah pemain baru yang berpengalaman di level Asia maupun Eropa.

“Sekarang Persib juga sudah punya pemain yang kualitasnya tidak kalah, ada yang pernah main di Asia dan juga Eropa. Jadi, meski lawan berat, tetap yakin Persib Bandung. bisa meladeni permainan mereka,” ucapnya.

Viona tak menampik Maung Bandung masih dalam proses adaptasi. Menurutnya, kekompakan tim asuhan Bojan Hodak belum sepenuhnya terbentuk karena banyaknya pemain baru.

“Kalau bicara kekompakan, memang belum seratus persen. Tapi, saya lihat sudah mulai terbentuk, dan percaya di tangan Coach Bojan Hodak, chemistry antarpemain akan terus meningkat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/wondr_by_bni_indonesia_international_challenge_202.jpg
Jadwal Lengkap WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II, Saksikan di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement