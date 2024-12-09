Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |00:07 WIB
Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
Bojan Hodak membeberkan kondisi mental Persib Bandung saat ini (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Bojan Hodak bocorkan kondisi skuad Persib Bandung usai gagal ke babak 16 besar AFC Champions League ACL 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Mereka kini berusaha mengalihkan fokus ke Liga 1 2024-2025.

Hodak mengakui kondisi timnya tidak bagus. Apalagi, di laga terakhirnya melawan Zhejiang FC, Persib Bandung mengalami kekalahan.

Persib Bandung vs Zhejiang FC

“Tapi lagi-lagi saya katakan kami bermain cukup bagus dalam pertandingan (melawan Zhejiang FC). Kami membuat peluang lebih banyak dari Zhejiang tapi sayangnya di pertahanan kami melakukan beberapa kesalahan,” kata Hodak, Senin (9/12/2024).

Namun, pelatih asal Kroasia itu membocorkan Nick Kuipers tidak berlatih dengan normal dalam dua pekan terakhir. Bek asal Belanda itu sakit dan kehilangan berat badan hingga 4-5 kilogram.

“Jadi saya mengerti jika ada kesalahan terjadi seperti itu,” tutur Hodak.

Meski demikian, pria berusia 54 tahun itu memastikan Persib Bandung mulai fokus ke Liga 1. Terlebih, mereka akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Manahan, Kota Solo, pada Senin (9/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188918/update_ranking_liga_indonesia_jika_persib_bandung_menang_atas_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-yJ72_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas Bangkok United: Geser Kamboja, Tembus 18 Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/261/3170578/persib_bandung-blsf_large.jpg
Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139436/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_lion_city_sailors_fc_vs_sharjah_fc_di_final_afc_champions_league_2_2024_2025-jq4g_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Lion City Sailors FC vs Sharjah FC di Final AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/51/3113141/hasil_sydney_fc_vs_bangkok_united-KijY_large.jpg
Hasil Sydney FC vs Bangkok United: Pratama Arhan Assist, sang Klub Jaga Peluang Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655769/waspadai-kejutan-indonesia-di-futsal-sea-games-2025-tuan-rumah-thailand-bersiap-kqw.webp
Waspadai Kejutan Indonesia di Futsal SEA Games 2025, Tuan Rumah Thailand Bersiap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/mantan_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Bantah Keras Isu Ruang Ganti Timnas Indonesia di China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement