Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG - Bojan Hodak bocorkan kondisi skuad Persib Bandung usai gagal ke babak 16 besar AFC Champions League ACL 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Mereka kini berusaha mengalihkan fokus ke Liga 1 2024-2025.

Hodak mengakui kondisi timnya tidak bagus. Apalagi, di laga terakhirnya melawan Zhejiang FC, Persib Bandung mengalami kekalahan.

“Tapi lagi-lagi saya katakan kami bermain cukup bagus dalam pertandingan (melawan Zhejiang FC). Kami membuat peluang lebih banyak dari Zhejiang tapi sayangnya di pertahanan kami melakukan beberapa kesalahan,” kata Hodak, Senin (9/12/2024).

Namun, pelatih asal Kroasia itu membocorkan Nick Kuipers tidak berlatih dengan normal dalam dua pekan terakhir. Bek asal Belanda itu sakit dan kehilangan berat badan hingga 4-5 kilogram.

“Jadi saya mengerti jika ada kesalahan terjadi seperti itu,” tutur Hodak.

Meski demikian, pria berusia 54 tahun itu memastikan Persib Bandung mulai fokus ke Liga 1. Terlebih, mereka akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Manahan, Kota Solo, pada Senin (9/12/2024).