HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |15:57 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Ya, Persib akan memulai perjalanannya di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka akan menjamu Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada laga perdana Grup G.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

1. Optimistis

Kemenangan dipastikan jadi target Persib saat menjamu Lion City Sailors FC. Pemain andalan Persib, Federico Barba, pun memastikan persiapan matang telah dilakukan.

"Itu (laga melawan Lion City) tentu saja akan menjadi pertandingan yang sulit. Karena kita tahu, mereka adalah tim yang tangguh di kompetisi ini," kata Barba, mengutip dari laman resmi Persib, Rabu (17/9/2025).

"Tapi, kami juga ingin memenangi pertandingan itu," tambahnya.

"Jadi, pertandingan itu (kontra Lion City) akan segera datang. Kami sudah tidak punya waktu yang panjang lagi untuk menikmati kemenangan kemarin," jelas Barba.

 

