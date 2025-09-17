Uilliam Barros Cetak Gol di Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026?

UILLIAM Barros mencetak gol di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026? Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menjamu Lion City Sailors FC di matchday pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 18 September 2025 malam WIB.

Demi misi lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2025-2026, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- wajib menang atas Lion City Sailors FC. Untuk meraih kemenangan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bisa meminta bantuan sang penyerang andalan, Uilliam Barros.

1. Uilliam Barros Tampil Mengejutkan

Uilliam Barros saat berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Uilliam Barros awalnya diplot sebagai pelapis penyerang asal Brasil lainnya, Ramon Tanque. Namun, Ramon Tanque mengalami cedera dalam laga uji coba yang mempertemukan Maung Bandung kontra klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers.

Uilliam Barros yang masuk sebagai pengganti berhasil unjuk gigi. Dalam lima laga yang dijalani Persib Bandung musim ini di semua kompetisi, penyerang 30 tahun ini mengemas empat gol!

Ia masing-masing mencetak satu gol saat Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang, tumbang 1-2 dari Persijap Jepara, menaklukkan Manila Digger FC 2-1 serta mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0. Satu-satunya laga Uilliam Barros gagal mencetak gol saat Persib Bandung bermain 1-1 dengan PSIM Yogyakarta.

2. Enggan Besar Kepala

Meski dalam tren positif, penyerang yang didatangkan Persib Bandung dari klub Kuwait Al Fahaheel SC ini enggan besar kepala. Daripada memikirkan misi pribadi, ia lebih memilih mencari cara membantu Persib Bandung meraih kemenangan.