HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung vs Lion City Sailors: Federico Barba Sesumber Maung Bandung Bakal Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |09:42 WIB
Persib Bandung vs Lion City Sailors: Federico Barba Sesumber Maung Bandung Bakal Menang
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain andalan Persib Bandung, Federico Barba, menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang lawan Lion City Sailors di laga perdana Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Saking percaya dirinya, Barba sesumber Persib bakal memenangkan laga penting tersebut.

Pertandingan krusial antara Persib vs Lion City itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis 19 September 2025 pukul 19.15 WIB. Barba bertekad membawa timnya meraih hasil terbaik demi membantu Persib bersinar di turnamen ACL 2 2025-2026.

1. Siap Lawan Lion City

Mentalitas para pemain Maung Bandung saat ini sedang dalam kondisi terbaik setelah berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Persebaya dalam lanjutan Super League 2025-2026 pekan lalu. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Persib untuk mengawali kiprah mereka di kompetisi Asia dengan positif.

Meski begitu, Barba menyadari pertandingan melawan Lion City Sailors tidak akan mudah. Ia mengakui tim asal Singapura itu adalah lawan yang tangguh di kompetisi ini.

Namun, Barba menegaskan tekad Persib untuk meraih tiga poin sangat besar. Jadi, mereka kini benar-benar sudah siap.

Federico Barba
Federico Barba

"Itu (laga melawan Lion City) tentu saja akan menjadi pertandingan yang sulit. Karena kita tahu, mereka adalah tim yang tangguh di kompetisi ini," kata Barba, mengutip dari laman resmi Persib, Rabu (17/9/2025).

"Tapi, kami juga ingin memenangi pertandingan itu," tambahnya.

 

