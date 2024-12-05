Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini

Persib Bandung akan menjamu Zhejiang FC di laga krusial malam ini. (Foto: Persib.co.id)

LINK live streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat pada Kamis, (5/12/2024) pukul 19.00 WIB dapat Anda Saksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- saat ini duduk di posisi juru kunci klasemen Grup F dengan lima poin. Persib Bandung, terpaut dua angka dari Lion City Sailors FC di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

(Persib Bandung wajib menang atas Zhejiang FC malam ini. (Foto: Persib.co.id)

Berhubung ini laga penentuan, Persib Bandung pantang terpeleset saat menjamu Zhejiang FC. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi skuad asuhan Bojan Hodak malam ini demi lolos ke babak selanjutnya.

Pertama, Persib Bandung harus mengalahkan Zhejiang FC yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi enam poin. Syarat kedua, Persib Bandung perlu berharap Lion City Sailors FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Port FC.

Pertandingan ini tidak hanya penting dari sisi kompetisi, tetapi juga menjadi ajang bagi Maung Bandung untuk menunjukan semangat juang di hadapan pendukung setianya, Bobotoh.

Dukungan penuh di Stadion Si Jalak Harupat diharapkan dapat memberikan motivasi ekstra bagi tim untuk meraih hasil maksimal. Mampukah Persib Bandung memanfaatkan peluang ini dan melangkah ke babak selanjutnya?