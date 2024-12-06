Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok berterima kasih kepada bobotoh yang sudah mendukung Maung Bandung selama tampil di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Meski gagal, Klok merasa perjuangan Persib sudah luar biasa.

Terbukti di laga terakhirnya melawan Zhejiang FC, tim asuhan Bojan Hodak ini mampu memberikan perlawanan meski akhirnya kalah. Persib Bandung kandas dengan skor 3-4 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat (SJH), Kamis (5/12/2024) malam.

Gelandang Persib Bandung bernomor punggung 23 ini tahu Bobotoh kecewa dengan hasil tersebut. Namun, ia berharap Bobotoh juga merasakan kebanggaan lantaran timnya sudah bermain maksimal selama mengarungi ACL 2.

“Prestasi kita di ACL cukup bagus, selalu ada fight dengan tim mungkin (levelnya) tertinggi di Asia,” kata Marc Klok usai pertandingan melawan Zhejiang FC, dikutip Jumat (6/12/2024).

Klok pun menaruh hormat kepada Bobotoh yang hadir ke Stadion SJH. Meski dalam keadaan hujan, dukungan serta motivasi terus diberikan sepanjang pertandingan berlangsung.

“Sempurna, luar biasa. Semoga di Liga juga mereka bisa datang dengan jumlah yang lebih dari hari ini, tapi sudah mulai atmosfer sudah mulai lebih baik,” sambung Klok.