Persib Bandung Kalah 3-4 dari Zhejiang FC, Bojan Hodak Singgung Bedanya Tampil di ACL 2 2024-2025

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui kekalahan 3-4 dari Zhejiang FC di matchday enam Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 karena adanya perbedaan kualitas. Ia lalu menyinggung bedanya tampil di Liga 1 dengan level Asia.

Laga Persib Bandung vs Zhejiang FC itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024) malam WIB. Maung Bandung tumbang 3-4 di laga itu.

Empat gol Zhejiang FC dicetak oleh Franko Andrijasevic (15’, 39’) dan Jean Evrard Kouassi (22’, 58’). Sementara, Persib membalas lewat Beckham Putra (31’), David da Silva (70’), dan penalti Tyronne Del Pino (90+5’).

Soal tiga gol yang disarangkan Persib, Hodak merasa lini depannya tidak bermasalah. Pendapat berbeda disampaikan merespons empat gol yang bersarang di gawang Kevin Ray Mendoza.

“Saya rasa secara penyerangan kami tampil cukup baik, kami punya banyak peluang dan bisa mencetak tiga gol. Jadi saya rasa untuk hal ini tidak perlu jadi pembahasan. Tapi secara pertahanan ini sangat buruk,” kata Hodak usai laga, Kamis (5/12/2024).

“Ketika bermain di level ini, ketika ada kesalahan individual maka tim lawan akan menghukumnya. Jadi ini perbedaan Liga 1 dengan ACL,” sambung pria asal Kroasia itu.

Hodak mengakui Marc Klok dan kawan-kawan terlihat gugup dalam menjalankan pertandingan. Ia merasa anak asuhnya terbebani karena harus bisa lolos ke babak 16 besar.