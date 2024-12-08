Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG – David da Silva melontarkan kata-kata menyentuh usai Persib Bandung gagal lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. Ia kini fokus menatap apa yang ke depan.

Persib tumbang 3-4 dari Zhejiang FC pada matchday enam Grup F ACL 2 2024-2025 di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 5 Desember malam WIB. Mereka pun finis sebagai juru kunci grup dengan nilai lima.

David memastikan Persib Bandung sudah berjuang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun hasil tidak memihak pada timnya hingga akhirnya harus terhenti di fase grup.

“Ini pertama kalinya kami bermain di kompetisi ini, ini kompetisi di AFC dan sudah melakukan dengan baik,” ucap David usai laga, dikutip Minggu (8/12/2024).

Meski demikian, striker asal Brasil itu memilih untuk terus berpikir ke depan dengan fokus menghadapi Liga 1. Apalagi, Persib Bandung baru menjalani 11 pertandingan.

“Saya tidak kecewa, tapi saya merasa kami bisa mendapatkan yang lebih baik jika saja saya siap bermain,” kata David.