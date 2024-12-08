Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |01:20 WIB
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
David da Silva merespons kegagalan Persib Bandung dengan kata-kata bijak (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – David da Silva melontarkan kata-kata menyentuh usai Persib Bandung gagal lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. Ia kini fokus menatap apa yang ke depan.

Persib tumbang 3-4 dari Zhejiang FC pada matchday enam Grup F ACL 2 2024-2025 di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 5 Desember malam WIB. Mereka pun finis sebagai juru kunci grup dengan nilai lima.

Persib Bandung vs Zhejiang FC (Foto: Instagram/@persib)

David memastikan Persib Bandung sudah berjuang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun hasil tidak memihak pada timnya hingga akhirnya harus terhenti di fase grup.

“Ini pertama kalinya kami bermain di kompetisi ini, ini kompetisi di AFC dan sudah melakukan dengan baik,” ucap David usai laga, dikutip Minggu (8/12/2024).

Meski demikian, striker asal Brasil itu memilih untuk terus berpikir ke depan dengan fokus menghadapi Liga 1. Apalagi, Persib Bandung baru menjalani 11 pertandingan.

“Saya tidak kecewa, tapi saya merasa kami bisa mendapatkan yang lebih baik jika saja saya siap bermain,” kata David.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092602/klik-di-sini-ini-link-live-streaming-persib-bandung-vs-zhejiang-fc-di-afc-champions-league-2-2024-2025-malam-ini-Tnq32EKzhW.jpg
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655687/hasil-final-bulu-tangkis-sea-games-2025-anatrias-raih-perak-usai-takluk-dari-malaysia-mrm.webp
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Ana/Trias Raih Perak Usai Takluk dari Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pelatih_timnas_futsal_di_sea_games_2025.jpg
Pelatih Thailand Gemetar Hadapi Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement