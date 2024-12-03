Bojan Hodak Bakal Turunkan David da Silva di Laga Persib Bandung vs Zhejiang FC, Siap Menggila?

David da Silva (kedua dari kiri) dipastikan main pada laga Persib Bandung vs Zhejiang FC (Foto: PT LIB)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan akan menurunkan David da Silva di laga kontra Zhejiang FC di matchday enam Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Apalagi, sang penyerang seakan jadi jimat Maung Bandung di dua laga sebelumnya.

Hodak mengaku senang dengan performa David. Meski hanya berperan sebagai pemain pengganti, performanya di lapangan tak mengalami penurunan.

Pria asal Brasil itu bahkan menjadi penyelamat di dua laga terakhir Persib Bandung di ACL 2. Kontribusi David itu membantu Pangeran Biru terhindar dari kekalahan sekaligus membuka peluang lolos ke 16 besar.

“Di Singapura (lawan Lion City Sailors FC) dia bermain sekitar 25-30 menit dan bermain bagus. Di laga sebelumnya (melawan Port FC) dia bermain 30-35 menit dan bermain bagus juga,” kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/12/2024).

Namun, pelatih asal Kroasia itu tak mau tergesa-gesa untuk memainkan David secara penuh. Sebab striker berusia 35 tahun itu masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisinya 100%.

“Jadi perlahan kami meningkatkan waktu (bermain), jadi mungkin saja dia bermain satu babak pada laga ini. Tapi mengenai dia akan bermain sebagai starter atau tidak, kita lihat nanti,” beber Hodak.