Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming laga Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut merupakan pertandingan krusial untuk Persib, mengingat hanya kemenanganlah yang bisa mengantarkan tim asuhan Bojan Hodak itu ke babak selanjutnya.

Seperti yang diketahui, saat ini Persib bertengger di dasar klasemen Grup F dengan 5 poin. Kans Maung Bandung finis dua besar dan lolos ke babak selanjutnya pun sejatinya masih terbuka lebar.

Namun, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Syarat pertama, Persib wajib menang atas Zhejiang FC yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada hari ini, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Laga tersebut merupakan pertandingan terakhir di Grup F, karena itu hanya kemenangan yang bisa membuat Persib melewati poin 6 yang dimiliki Zhejiang di klasemen. Namun, ada syarat kedua yang harus terpenuhi.

Syarat keduanya adalah di laga lain, Lion City Sailors tumbang di tangan Port FC. Jika kedua syarat itu terpenuhi, maka Persib yang nantinya memiliki 8 poin akan finis kedua, tepat di bawah Port FC.

Jadi, kemenangan wajib diraih Persib saat bermain di hadapan pendukung mereka nanti. Kabar buruknya, pada pertemuan pertama melawan Zhejiang di China, Persib justru menelan kekalahan.