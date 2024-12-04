Persib Bandung Wajib Waspada, Zhejiang FC Siap Jungkalkan Maung Bandung demi Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG – Persib Bandung wajib waspada menghadapi Zhejiang FC. Pasalnya, mereka punya tekad besar mengalahkan Maung Bandung -jukukan Persib- demi lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

Pelatih Zhejiang FC, Jordy Vinyals, menganggap laga melawan Persib layaknya final. Apalagi, timnya masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar dengan mengalahkan Persib Bandung jika dipertandingan lainnya di Grup F, Lion City Sailors FC mengalami kekalahan atau imbang dari Port FC.

“Kami tentu merasa optimistis untuk lolos. Jika kami bisa lolos maka ini jadi akhir yang bagus,” ujar Jordy Vinyals di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (4/12/2024).

Meski demikian, pelatih asal Spanyol ini memastikan tidak mudah bagi timnya untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Sebab, lawannya itu memiliki kualitas.

“Tapi, kami punya target untuk menang besok dan kami ingin mempersembahkan itu untuk fans dan kota kami,” ucap Jordy.