HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Persib Bandung vs Zhejiang FC, Lini Pertahanan Maung Bandung Kena Evaluasi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:42 WIB
Jelang Persib Bandung vs Zhejiang FC, Lini Pertahanan Maung Bandung Kena Evaluasi
Gustavo Franca kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Gustavo Franca, membeberkan persiapan jelang melawan Zhejiang FC dalam laga terakhir grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Dia menyebut lini pertahanan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kena evaluasi.

Gustavo Franca mengakui di dua laga sebelumnya yang dilakoni Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025, lini pertahanan timnya menjadi sorotan. Pasalnya, Persub dengan mudah kebobolan.

Persib Bandung

Beruntung, Persib Bandung mampu membalasnya hingga satu di antaranya berhasil comeback menjadi kemenangan. Sedangkan satu laga lainnya, ini harus berakhir imbang.

“Selalu, kami perlu melakukan evaluasi. Bahkan jika kami tidak kemasukan gol. Tentu saja tujuan utama kami adalah tidak kebobolan dan kami bekerja untuk itu,” kata Gustavo Franca di Stadion SJH, Rabu (4/12/2024).

Namun, lanjut Gustavo Franca, tidak mudah bagi Persib Bandung untuk bisa menjaga lini pertahanan dengan baik. Sebab, para tim lawan di Grup F merupakan tim yang memiliki kekuatan.

“Tapi setiap saat, kami bekerja keras untuk berbenah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya tidak kemasukan gol,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
