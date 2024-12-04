Persib Bandung vs Zhejiang FC Jadi Laga Laga Hidup Mati, Bojan Hodak Tebar Ancaman Lawan

PERSIB Bandung bakal hadapi laga hidup mati di AFC Champions League 2 2024-2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pun tebar ancaman kepada rivalnya, Zhejiang FC, jelang kedua tim berhadapan di laga pamungkas Grup F.

Bojan mengakui Zhejiang FC merupakan tim yang memiliki kualitas, terutama di lini penyerangan. Bahkan, calon lawannya itu mampu menciptakan banyak gol di Liga China yang diikutinya.

“Tapi mereka juga kemasukan banyak gol, mereka klub terburuk kedua (untuk pertahanan) di Liga China,” kata Bojan Hodak di Stadion SJH, Rabu (4/12/2024).

Karena itu, Bojan memastikan akan berhati-hati. Menurutnya, Persib Bandung harus fokus agar bisa mengatasi Zhejiang FC.

“Secara penyerangan juga kami punya beberapa opsi. David (da Silva) sudah kembali, dan mereka juga tentu harus mewaspadai ancaman kami,” tegas Bojan Hodak.

“Jika melihat di beberapa laga terakhir (ACL 2), kami mencetak lima gol. Jadi, tentunya untuk bagian ini kami bagus,” sambungnya.

Bojan Hodak mengaku sebelumnya sempat mengalami kendala dalam mempersiapkan Persib. Sebab, beberapa pemain di antaranya mengalami cedera dan sakit.

“Tapi, pada akhirnya kondisinya sudah semakin membaik dan semua sudah siap untuk pertandingan besok,” jelas Bojan Hodak.

“Tapi pada dasarnya, hanya Victor (Igbonefo) yang belum siap dan Dimas (Drajad) yang masih terkena larangan bertanding. Sisanya sudah siap untuk bermain,” lanjutnya.

“Lalu, kami coba untuk bisa memanggil Kakang tapi mereka (Timnas Indonesia) tidak menerima permintaan kami, karena tim sudah akan melakukan perjalanan ke Myanmar besok. Jadi tanpa mereka, sisanya sudah siap,” ucap Bojan Hodak.