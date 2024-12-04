Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 di RCTI+: Laga Hidup dan Mati

LINK live streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Duel Persib Bandung vs Zhejiang FC di matchday terakhir Grup F ini sendiri jadi laga hidup dan mati bagi Persib Bandung.

Ya, AFC Champions League 2 2024-2025 memasuki matchday terakhir pada babak penyisihan grup. Satu-satunya wakil Indonesia, Persib Bandung, akan menjalani laga hidup mati melawan wakil China, Zhejiang FC.

Persib yang tergabung di grup F saat ini masih berada di dasar klasemen dengan poin 5. Sedangkan Zhejiang, mereka berada di peringkat ketiga dengan 6 poin.

Kedua tim ini masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya. Pasalmya, peringkat dua sementara di klasemen, yakni Lion City Sailors, mereka cuma mengumpulkan 7 poin sehingga masih bisa disusul.

Laga hidup mati antara Persib Bandung melawan Zhejiang FC sendiri bisa disaksikan melakui live streaming di RCTI+ SuperApp. Laga ini akan digelar pada Kamis, 5 Desember 2025 live mulai pukul 18.30 WIB.