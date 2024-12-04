Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 di RCTI+: Laga Hidup dan Mati

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:37 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 di RCTI+: Laga Hidup dan Mati
Saksikan laga Persib Bandung vs Zhejiang FC di RCTI+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Duel Persib Bandung vs Zhejiang FC di matchday terakhir Grup F ini sendiri jadi laga hidup dan mati bagi Persib Bandung.

Ya, AFC Champions League 2 2024-2025 memasuki matchday terakhir pada babak penyisihan grup. Satu-satunya wakil Indonesia, Persib Bandung, akan menjalani laga hidup mati melawan wakil China, Zhejiang FC.

Persib Bandung

Persib yang tergabung di grup F saat ini masih berada di dasar klasemen dengan poin 5. Sedangkan Zhejiang, mereka berada di peringkat ketiga dengan 6 poin.

Kedua tim ini masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya. Pasalmya, peringkat dua sementara di klasemen, yakni Lion City Sailors, mereka cuma mengumpulkan 7 poin sehingga masih bisa disusul.

Laga hidup mati antara Persib Bandung melawan Zhejiang FC sendiri bisa disaksikan melakui live streaming di RCTI+ SuperApp. Laga ini akan digelar pada Kamis, 5 Desember 2025 live mulai pukul 18.30 WIB.

