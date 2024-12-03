Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Berkelas Bojan Hodak Lihat Henhen Herdiana Panen Kritik dari Bobotoh Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:25 WIB
Respons Berkelas Bojan Hodak Lihat Henhen Herdiana Panen Kritik dari Bobotoh Persib Bandung
Bojan Hodak membela Henhen Herdiana dari kritik tajam Bobotoh Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Respons berkelas ditunjukkan Bojan Hodak melihat anak asuhnya Henhen Herdiana panen kritik dari Bobotoh Persib Bandung. Ia pasang badan untuk pemain jebolan Diklat Persib tersebut.

Kritik tajam kerap dialamatkan Bobotoh kepada Henhen yang dinilai tampil buruk di lapangan. Mereka tidak puas dengan performa pemain berusia 29 tahun itu.

Henhen Herdiana

Tak hanya lewat media sosial, kritik tajam juga lantang disuarakan dari tribun penonton. Alhasil, Henhen selalu jadi sorotan tiap kali Persib berlaga, baik di Liga 1 2024-2025 mau pun AFC Champions League 2.

Menanggapi hal itu, Hodak memastikan Bobotoh tak seharusnya memberikan kritikan kepada pemainnya tersebut. Sebaliknya, tugas suporter adalah memberikan dukungan.

“Bobotoh bukan pelatih, mereka fans. Ini sama halnya seperti saya memberi tahu mereka bagaimana mendukung klub,” kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/12/2024).

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan Henhen memiliki tugas untuk bisa memerankan posisinya sebagai bek kanan meski terkadang melakukan kesalahan. Namun, secara keseluruhan, ia senang dengan penampilan sang pemain di lapangan.

Halaman:
1 2
      
