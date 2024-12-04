Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Live di MNCTV

BESOK malam, Kamis 5 Desember 2024, Persib Bandung berusaha untuk meraih kemenangan atas Zhejiang FC untuk menjaga asa ke langkah berikutnya di kompetisi Asia AFC Champions League 2 2024-2025.

MNCTV menayangkan secara langsung laga AFC Champions League Two antara Persib Bandung vs Zhejiang FC pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 18.30 WIB digelar di Stadion Jalak Harupat, Bandung.

Tim Asuhan Bojan Hodak, Persib Bandung kini berada di posisi keempat dan mengoleksi 5 poin. Target untuk meraih kemenangan, tentunya menjadi harapan bagi tim Persib Bandung untuk menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Tim Persib Bandung yang diisi oleh para pemain berkualitas seperti Marc Klok, David Da Silva, Ciro Alves, Tyronne Del Pino, Nick Kuipers, dan penjaga gawang Ray Mendoza akan tampil habis-habisan dan didukung puluhan ribu Bobotoh yang siap mendukung Persib Bandung untuk meraih kemenangan atas Zhejiang FC.

Jangan lewatkan pertandingan AFC Champions League Two antara Persib Bandung vs Zhejiang FC pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 18.30 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Rivan Nasri Rachman)