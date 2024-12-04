Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Live di MNCTV

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |11:00 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Live di MNCTV
Laga Persib Bandung vs Zhejiang FC bisa disaksikan di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BESOK malam, Kamis 5 Desember 2024, Persib Bandung berusaha untuk meraih kemenangan atas Zhejiang FC untuk menjaga asa ke langkah berikutnya di kompetisi Asia AFC Champions League 2 2024-2025.

MNCTV menayangkan secara langsung laga AFC Champions League Two antara Persib Bandung vs Zhejiang FC pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 18.30 WIB digelar di Stadion Jalak Harupat, Bandung.

Tim Asuhan Bojan Hodak, Persib Bandung kini berada di posisi keempat dan mengoleksi 5 poin. Target untuk meraih kemenangan, tentunya menjadi harapan bagi tim Persib Bandung untuk menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Tim Persib Bandung yang diisi oleh para pemain berkualitas seperti Marc Klok, David Da Silva, Ciro Alves, Tyronne Del Pino, Nick Kuipers, dan penjaga gawang Ray Mendoza akan tampil habis-habisan dan didukung puluhan ribu Bobotoh yang siap mendukung Persib Bandung untuk meraih kemenangan atas Zhejiang FC.

Persib Bandung vs Zhejiang FC

Jangan lewatkan pertandingan AFC Champions League Two antara Persib Bandung vs Zhejiang FC pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 18.30 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654183/hasil-renang-sea-games-2025-jason-donovan-tambah-medali-emas-untuk-indonesia-swp.jpg
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Tambah Medali Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pelatih_real_madrid_xabi_alonso_foto_real_madr.jpg
Terancam Dipecat Real Madrid, Xabi Alonso: Saya Masih Didukung Pemain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement