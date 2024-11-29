Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Usai Laga Port FC vs Persib Bandung, Bojan Hodak Tertarik Bawa Pulang Asnawi Mangkualam

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:00 WIB
Usai Laga Port FC vs Persib Bandung, Bojan Hodak Tertarik Bawa Pulang Asnawi Mangkualam
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

PATHUM THANI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak terpukau melihat penampilan Asnawi Mangkualam saat timnya ditahan 2-2 oleh klub Thailand, Port FC, pada Kamis 28 November 2024. Gara-gara hal itu, Bojan pun tertarik membawa pulang kapten Timnas Indonesia itu ke Tanah Air.

Perlu diketahui, pelatih asal Kroasia ini mengaku sangat mengenal Asnawi Mangkualam. Pasalnya keduanya pernah satu tim saat masih membela PSM Makassar.

“Asnawi pemain saya di PSM ketika dia masih muda. Saya selalu berbicara dengannya, dan punya hubungan baik dengannya,” kata Bojan Hodak usai laga, dikutip Jumat (29/11/2024).

Asnawi Mangkualam

Pelatih berkepala plontos ini pun mengaku sudah memberikan tawaran kepada Asnawi Mangkualam untuk gabung Persib Bandung. Terlebih, transfer window pemain untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025 akan mulai dibuka pada 19 Desember 2024.

“Saya bercanda kapan dia akan gabung ke Persib. Tapi ini soal uang dan Port membayarnya dengan layak, jadi ini yang menjadi masalah,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
