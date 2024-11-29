Usai Laga Port FC vs Persib Bandung, Bojan Hodak Tertarik Bawa Pulang Asnawi Mangkualam

PATHUM THANI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak terpukau melihat penampilan Asnawi Mangkualam saat timnya ditahan 2-2 oleh klub Thailand, Port FC, pada Kamis 28 November 2024. Gara-gara hal itu, Bojan pun tertarik membawa pulang kapten Timnas Indonesia itu ke Tanah Air.

Perlu diketahui, pelatih asal Kroasia ini mengaku sangat mengenal Asnawi Mangkualam. Pasalnya keduanya pernah satu tim saat masih membela PSM Makassar.

“Asnawi pemain saya di PSM ketika dia masih muda. Saya selalu berbicara dengannya, dan punya hubungan baik dengannya,” kata Bojan Hodak usai laga, dikutip Jumat (29/11/2024).

Pelatih berkepala plontos ini pun mengaku sudah memberikan tawaran kepada Asnawi Mangkualam untuk gabung Persib Bandung. Terlebih, transfer window pemain untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025 akan mulai dibuka pada 19 Desember 2024.

“Saya bercanda kapan dia akan gabung ke Persib. Tapi ini soal uang dan Port membayarnya dengan layak, jadi ini yang menjadi masalah,” bebernya.