LIGA CHAMPION

Asnawi Mangkualam Tampil Gemilang saat Hadapi Persib Bandung, Pelatih Port FC: Semoga Dia Bersinar di Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |09:03 WIB
Asnawi Mangkualam Tampil Gemilang saat Hadapi Persib Bandung, Pelatih Port FC: Semoga Dia Bersinar di Timnas Indonesia
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

PATHUM THANI – Pelatih Port FC, Rangsan Vivatchaichok senang melihat permainan Asnawi Mangkualam saat melawan Persib Bandung. Ia pun berharap Asnawi bisa bersinar bersama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Pelatih asal Thailand ini akui sangat senang apabila terdapat pemainnya yang terpanggil negaranya. Salah satunya dialami Asnawi Mangkualam.

“Saya selalu senang jika ada pemain saya yang dipanggil timnas, bukan hanya Asnawi tapi semuanya. Saya senang jika timnas Indonesia memanggil dia,” ungkapnya.

Akan tetapi, pelatih berusia 45 tahun ini berharap kehadiran Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia tak hanya menjadi pelengkap. Sebaliknya mendapatkan jatah bermain.

Asnawi Mangkualam

“Saya ingin melihat dia bermain. Beberapa kali dia dipanggil tim nasional tapi dia tidak bermain,” tuturnya.

Karena itu, Rangsan berharap Asnawi Mangkualam bisa mendapatkan jatah bermain di Timnas Indonesia. Sehingga ia akan merasa lebih senang untuk melepasnya.

