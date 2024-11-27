Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Port FC Bidik 3 Poin Lawan Persib Bandung, Asnawi Mangkualam Cs Ingin Segera Segel Tiket 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:48 WIB
Port FC Bidik 3 Poin Lawan Persib Bandung, Asnawi Mangkualam Cs Ingin Segera Segel Tiket 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
Asnawi Mangkualam kala membela Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

PORT FC membidik 3 poin saat lawan Persib Bandung dalam lanjutan AFC Champions League 2 2024-2025. Hasil manis ini diperlukan karena klub asal Thailand itu ingin segera segel tiket 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

Hal ini diungkap pelatih Port FC, Rangsan Vivatchaichok. Dia mengungkap tekad besar timnya untuk bisa segera lolos ke babak 16 besar. Dia optimis bisa mencapainya karena persiapan menghadapi Persib Bandung selama ini berjalan dengan baik.

Persib Bandung vs Port FC

“Kami sudah melakukan persiapan dan kami akan menghadapi pertandingan penting untuk lolos ke babak yang selanjutnya. Persib Bandung memiliki banyak pemain berkualitas, karena itu kami harus melakukan persiapan yang bagus untuk pertandingan besok,” kata Rangsan Vivatchaichok di Thailand, Rabu (27/11/2024).

Meski tak bermain di markas Port FC sendiri, Rangsan berharap dukungan penuh bisa didapat timnya. Diketahui, Port FC memutuskan untuk menjamu di Stadion milik BG Pathum United yang merupakan lawannya di Liga 1 Thailand.

“Ini bukan kandang kami. Semua suporter bisa datang ke stadion dan memberikan dukungan kepada Port FC. Jadi setiap dukungan selalu dibutuhkan semua tim,” ucap Rangsan.

“Memang rumah kami jauh dari stadion. Port FC juga belum dalam performa terbaik di liga saat ini. Saya harap besok kami bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih tiga poin. Saya ingin suporter datang ke stadion dan menyaksikan pertandingan ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/49/1651747/nonton-formula-1-abu-dhabi-grand-prix-2025-di-vision-seri-seru-penutup-musim-ifx.webp
Nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix 2025 di VISION+, Seri Seru Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/timnas_indonesia_u_22_siap_bertarung_di_panggung_s.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Saksikan Ekslusif di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement