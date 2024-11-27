Port FC Bidik 3 Poin Lawan Persib Bandung, Asnawi Mangkualam Cs Ingin Segera Segel Tiket 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

PORT FC membidik 3 poin saat lawan Persib Bandung dalam lanjutan AFC Champions League 2 2024-2025. Hasil manis ini diperlukan karena klub asal Thailand itu ingin segera segel tiket 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025.

Hal ini diungkap pelatih Port FC, Rangsan Vivatchaichok. Dia mengungkap tekad besar timnya untuk bisa segera lolos ke babak 16 besar. Dia optimis bisa mencapainya karena persiapan menghadapi Persib Bandung selama ini berjalan dengan baik.

“Kami sudah melakukan persiapan dan kami akan menghadapi pertandingan penting untuk lolos ke babak yang selanjutnya. Persib Bandung memiliki banyak pemain berkualitas, karena itu kami harus melakukan persiapan yang bagus untuk pertandingan besok,” kata Rangsan Vivatchaichok di Thailand, Rabu (27/11/2024).

Meski tak bermain di markas Port FC sendiri, Rangsan berharap dukungan penuh bisa didapat timnya. Diketahui, Port FC memutuskan untuk menjamu di Stadion milik BG Pathum United yang merupakan lawannya di Liga 1 Thailand.

“Ini bukan kandang kami. Semua suporter bisa datang ke stadion dan memberikan dukungan kepada Port FC. Jadi setiap dukungan selalu dibutuhkan semua tim,” ucap Rangsan.

“Memang rumah kami jauh dari stadion. Port FC juga belum dalam performa terbaik di liga saat ini. Saya harap besok kami bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih tiga poin. Saya ingin suporter datang ke stadion dan menyaksikan pertandingan ini,” lanjutnya.