PORT FC VS PERSIB BANDUNG

Port FC vs Persib Bandung: Gustavo Franca Usung Misi Balas Dendam!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:22 WIB
Port FC vs Persib Bandung: Gustavo Franca Usung Misi Balas Dendam!
Laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Persib Bandung)
JELANG laga Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025, bek asing Persib Bandung, yakni Gustavo Franca, bicara soal balas dendam dan Bobotoh. Pertandingan seru itu akan digelar di Pathum Thani Stadium, Thailand, Kamis 28 November 2024 pukul 21.00 WIB.

Gustavo Franca menjelaskan bahwa balas dendam perlu dilakukan Persib Bandung. Sebab, ia tak ingin Persib Bandung kembali mengalami kekalahan dari Port FC seperti yang terjadi pada pertemuan pertama lalu.

Gustavo Franca

“Kami sudah menghadapi mereka di putaran pertama dan kami sudah bermain dengan baik. Seharusnya, kami bisa menang tapi hasil akhir belum memihak,” kata Gustavo Franca di Thailand, Rabu (27/12/2024).

Gustavo Franca pun yakin Persib Bandung bisa mengalahkan Port FC. Apalagi, timnya ini sudah melakukan persiapan dengan bagus.

“Saya yakin kami sudah siap, kami melakukan persiapan dengan baik dan dalam kondisi mood yang bagus. Kami siap untuk mendapatkan tiga poin,” ucap bek asal Brasil itu.

Franca membenarkan Port FC tak lagi diperkuat Willem Mota yang merupakan pencetak gol yang membuat Persib Bandung mengalami kekalahan di pertemuan pertama lalu. Menurutnya, tanpanya, lawannya itu tetap akan menyulitkan timnya.

