HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Beber Persiapan Jelang Laga Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Sudah Bersiap dengan Baik!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:05 WIB
Bojan Hodak Beber Persiapan Jelang Laga Port FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Sudah Bersiap dengan Baik!
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, beber persiapan jelang laga Port FC vs Persib Bandung dalam lanjutan Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Dia menegaskan bahwa persiapan timnya sudah sangat baik hingga optimis bisa bersaing meraih kemenangan.

Pelatih asal Kroasia ini mengatakan persiapan bagus itu dimiliki karena Persib Bandung memiliki banyak waktu dalam menghadapi Port FC ini. Apalagi di laga sebelumnya, timnya berhasil memenangkan pertandingan melawan Borneo FC.

Persib Bandung

“Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami mendapatkan hasil yang bagus, kami terakhir kali kalah yaitu pada laga Champions League (ACL 2) di China (lawan Zhejiang FC),” ungkap Bojan Hodak di Thailand, Rabu (27/11/2024).

Dengan alasan itu, Bojan Hodak merasa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam mood yang bagus jelang melawan Port FC. Ditambah lagi, beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera kini sudah pulih.

“Jadi hanya 1-2 pemain yang absen, ditambah Dimas (Drajad) yang terkena sanksi kartu merah dan sisanya ada di sini, siap untuk bermain,” ucap Bojan Hodak.

“Kami harap sudah bersiap dengan baik dan mendapat hasil yang dibutuhkan untuk lolos ke babak berikutnya,” lanjutnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
