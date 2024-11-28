Hasil Port FC vs Persib Bandung: Lonsana Doumbouya Jebol Gawang Kevin Mendoza Lagi, Maung Bandung Tertinggal 1-2!

HASIL Port FC vs Persib Bandung sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang sempat unggul kini tertinggal 1-2.

Ialah Lonsana Doumbouya yang berhasil menjebol lagi gawang Kevin Mendoza. Golnya pada menit ke-31 itu membuat Port FC kini berbalik memimpin pertandingan.

Sebelumnya, Persib berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit k-17 usai dihadiahi wasit hadiah penalti. Ciro Alves yang maju sebagai algojo penalti membawa Persib unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan Persib tak berjalan lama. Hanya selang semenit, Port FC menyamakan kedudukan lewat aksi Lonsana Doumbouya (18’) usai memanfaatkan umpan ciamik dari Asnawi Mangkualam. Kini, skor pun imbang 1-1.

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Kemenangan jadi target Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka tengah terjebak di dasar klasemen saat ini.