HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Port FC vs Persib Bandung: Lonsana Doumbouya Jebol Gawang Kevin Mendoza Lagi, Maung Bandung Tertinggal 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:37 WIB
Hasil Port FC vs Persib Bandung: Lonsana Doumbouya Jebol Gawang Kevin Mendoza Lagi, Maung Bandung Tertinggal 1-2!
Laga Port FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL Port FC vs Persib Bandung sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang sempat unggul kini tertinggal 1-2.

Ialah Lonsana Doumbouya yang berhasil menjebol lagi gawang Kevin Mendoza. Golnya pada menit ke-31 itu membuat Port FC kini berbalik memimpin pertandingan.

Ciro Alves

Sebelumnya, Persib berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit k-17 usai dihadiahi wasit hadiah penalti. Ciro Alves yang maju sebagai algojo penalti membawa Persib unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan Persib tak berjalan lama. Hanya selang semenit, Port FC menyamakan kedudukan lewat aksi Lonsana Doumbouya (18’) usai memanfaatkan umpan ciamik dari Asnawi Mangkualam. Kini, skor pun imbang 1-1.

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Kemenangan jadi target Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka tengah terjebak di dasar klasemen saat ini.

Halaman:
1 2
      
