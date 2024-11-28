Hasil Port FC vs Persib Bandung: Gol Penalti Ciro Alves Langsung Dibalas Port FC, Skor Imbang 1-1!

HASIL Port FC vs Persib Bandung akan diulas Okezone. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- diimbangi tuan rumah 1-1.

Sejatinya, Persib berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit k-17 usai dihadiahi wasit hadiah penalti karena Asnawi Mangkualam melanggar keras Marc Klok di kotak terlarang. Ciro Alves yang maju sebagai algojo penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membawa Persib unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan Persib tak berjalan lama. Hanya selang semenit, Port FC menyamakan kedudukan lewat aksi Lonsana Doumbouya (18’) usai memanfaatkan umpan ciamik dari Asnawi Mangkualam. Kini, skor pun imbang 1-1.

Laga Port FC vs Persib Bandung digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Kemenangan jadi target Persib Bandung demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka tengah terjebak di dasar klasemen saat ini.