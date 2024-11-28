Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

LINK live streaming Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) pukul 21.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, perjuangan Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 2024-2025 akan berlanjut hari ini. Pada matchday kelima Grup F, skuad Maung Bandung bakal tandang ke markas Port FC.

Persib Bandung pun usung misi balas dendam dalam laga ini. Sebab, dalam pertemuan pertama yang digelar di markas Persib Bandung, yakni Stadion Si Jalak Harupat, pada 19 September 2024, Persib kalah menyesakkan dengan skor 0-1.

Kala itu, Persib kebobolan jelang akhir laga. Gol penentu kemenangan Port FC itu dicetak Willen Mota pada menit ke-89.

Penggawa Persib Bandung, Gustavo Franca, pun optimis bisa meraih kemenangan dalam laga ini. Sebab, persiapan matang telah dilakukan tim asuhan Bojan Hodak itu.

“Kami sudah menghadapi mereka di putaran pertama dan kami sudah bermain dengan baik. Seharusnya, kami bisa menang tapi hasil akhir belum memihak,” kata Gustavo Franca di Thailand, dikutip Kamis (28/11/2024).

“Saya yakin kami sudah siap, kami melakukan persiapan dengan baik dan dalam kondisi mood yang bagus. Kami siap untuk mendapatkan tiga poin,” ucap bek asal Brasil itu.