Pesan Ketum FFI Michael Sianipar Usai Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024

NAKHON RATCHASIMA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, memiliki pesan untuk Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia yang baru saja menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024. Michael tepatnya berpesan agar prestasi seperti ini bisa terus diraih dan menjadi penyemangat agar bisa bersinar di kompetisi internasional lainnya.

Untuk yang belum tahu, Timnas Futsal Indonesia memastikan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai kalahkan Vietnam di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024). Tim polesan Hector Souto itu tampil solid sejak awal sehingga mengunci kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Syaifullah dan Rizki Xavier.

Michael menyebut, keberhasilan Timnas Futsal Indonesia itu tak luput dari kerja keras para pemain yang luar biasa. Pria berusia 33 tahun ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berjuang membawa Skuad Garuda meraih titel juara.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras tim yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, dan staf yang telah bekerja keras untuk membawa Indonesia meraih gelar juara,” kata Michael dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

Selain gelar juara, penghargaan Pemain Terbaik (MVP) turnamen diberikan kepada Wendy Brian, yang tampil cemerlang sepanjang turnamen dan menjadi salah satu pemain kunci Indonesia. Kontribusi Wendy dalam pertandingan final dan performa solidnya sepanjang ajang ini layak mendapatkan apresiasi.

“Tidak lupa, saya ingin mengucapkan selamat kepada Wendy Brian atas penghargaan Pemain Terbaik yang sangat layak ia terima,” terang dia.