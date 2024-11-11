Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia dengan Ranking FIFA Futsal Tertinggi, Nomor 1 Timnas Futsal Indonesia sang Juara ASEAN Futsal Championship 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |06:59 WIB
5 Negara Asia dengan Ranking FIFA Futsal Tertinggi, Nomor 1 Timnas Futsal Indonesia sang Juara ASEAN Futsal Championship 2024!
Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 24 dunia dan 5 Asia. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
SEBANYAK 5 negara Asia dengan ranking FIFA futsal tertinggi akan diulas Okezone. FIFA resmi merilis ranking FIFA futsal untuk pertama kalinya pada September 2024.

Setelah update pertama pada Oktober 2024, FIFA akan kembali merilis ranking FIFA teranyarnya pada 21 Desember 2024. Melihat perhitungan real time football-ranking.com, Okezone akan membahas lima negara Asia dengan ranking FIFA futsal tertinggi. Siapa saja?

Berikut 5 negara Asia dengan ranking FIFA futsal tertinggi:

5. Uzbekistan (20 Dunia)

Timnas Futsal Uzbekistan

Uzbekistan kini menempati peringkat 20 dunia dengan 1,187.97 angka. Wakil Asia Tengah ini merupakan salah satu kekuatan utama di dunia perfutsalan Asia.

Pada tiga edisi terakhir penyelenggaraan Piala Asia Futsal (2016, 2018 dan 2022), Uzbekistan selalu finis di posisi tiga. Sementara di Piala Dunia Futsal 2024 yang digelar bulan lalu, Uzbekistan rontok di fase grup.

4. Jepang (13 Dunia)

Timnas Futsal Jepang

Timnas Jepang merupakan kampiun Piala Asia Futsal 2022 setelah secara mengejutkan menang atas Iran di partai puncak. Namun, kejutan terjadi di Piala Asia Futsal 2024 setelah mereka rontok di fase grup.

Alhasil, Jepang absen di Piala Dunia Futsal 2024. Padahal di Piala Dunia Futsal 2021, mereka sempat lolos ke 16 besar.

